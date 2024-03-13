Roman Polanski'ye tecavüz davası açıldı

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Roman Polanski, önceki yıllarda da benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Polanski, 2003'te 'Piyanist' filmiyle 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar kazadı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 'MeToo' hareketinin ivme kazanması üzerine hakkındaki suçlamalar nedeniyle 2018'de Roman Polanski'yi akademiden ihraç etti. Ünlü yönetmen, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeleğini geri almak için dava açsa da mahkemece talebi kabul edilmedi.

Fotoğraflar: AP, İHA, REUTERS,