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        Haberler Dünyadan Roman Polanski'ye tecavüz davası açıldı - Magazin haberleri

        Roman Polanski'ye tecavüz davası açıldı

        'Piyanist'in yönetmeni Polonyalı Roman Polanski'ye, bir kadın; 1973'te kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla 50 yıl sonra dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:53
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        • 1

          'Piyanist', 'Dokuzuncu Kapı' ve 'Oliver Twist' gibi filmlerin ünlü yönetmeni 90 yaşındaki Roman Polanski'ye, bir kadın; 1973'te reşit olmadığı sırada evinde kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla 50 yıl sonra dava açtı. Polanski, iddiaları reddetti.

        • 2

          "ADALET VE HESAP VEREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN DAVA AÇMAK İSTİYORUM"

          Mağdur kadın, Roman Polanski'ye dava açtığını, 12 Mart 2024'te avukatı Gloria Allred ile birlikte düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

        • 3

          1973'te 16 yaşında olan adı açıklanmayan kadın, söz konusu tecavüz iddialarını ilk kez 2017'de dile getirmiş, o dönemde ünlü yönetmenin adının sadece baş harflerini vermişti.

        • 4

          İDDİALARI REDDETTİLER

          Savunma avukatı Alexander Rufus - Isaacs, Roman Polanski'nin kendisine yöneltilen iddiaları şiddetle reddettiğini belirtirken ünlü yönetmen, davanın ilk oturumunda yaptığı açıklamada mahkeme sonunda aklanacağına inandığını söyledi.

        • 5

          Davanın ilk oturumunda yargıç, duruşma tarihini 2025 olarak belirledi.

        • 6

          İHRAÇ EDİLMİŞTİ

          Roman Polanski, önceki yıllarda da benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Polanski, 2003'te 'Piyanist' filmiyle 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar kazadı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 'MeToo' hareketinin ivme kazanması üzerine hakkındaki suçlamalar nedeniyle 2018'de Roman Polanski'yi akademiden ihraç etti. Ünlü yönetmen, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeleğini geri almak için dava açsa da mahkemece talebi kabul edilmedi.

          Fotoğraflar: AP, İHA, REUTERS,

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