İtalya Serie A'da Roma- Lazio derbisi (derby della capitale) için geri sayım sürüyor. Claudio Ranieri'nin Roma'daki yönetiminde Dovbyk, Dybala ve El Shaarawy'nin performansı öne çıkarken, Lazio son maçında lider Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Roma - Lazio mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma- Lazio maçı ne zaman ve hangi kanalda?