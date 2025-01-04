Roma- Lazio maçı ne zaman saat kaçta? Roma- Lazio derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
İtalya Serie A'da Roma- Lazio maçı için heyecan dorukta. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Roma, Lazio karşısında mutlak 3 puan almayı hedefliyor. Bu sezon 18 maçta sadece 5 galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, 8 karşılaşmada mağlup olurken, topladığı 20 puanla ligde 10. sırada bulunuyor. Öte yandan Lazio, geride kalan 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 35 puan topladı. Peki heyecanla beklenen Roma- Lazio derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da Roma- Lazio derbisi (derby della capitale) için geri sayım sürüyor. Claudio Ranieri'nin Roma'daki yönetiminde Dovbyk, Dybala ve El Shaarawy'nin performansı öne çıkarken, Lazio son maçında lider Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Roma - Lazio mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma- Lazio maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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ROMA- LAZİO DERBİSİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Roma- Lazio maçı 5 Ocak 2025 Pazar (yarın) 22.45'te oynanacak.
Stadio Olimpiaco'da oynanacak olan karşılaşma S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Roma ile Lazio toplamda 169 maça çıktı. Karşılaşmaların 63'ü sarı kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlanırken, 46 müsabakadan Lazio galip ayrıldı. Aralarında oynanan 60 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
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MUHTEMEL 11'LER
Roma: Svilar, Mancini, Hummels, N'Dicka, Saelemaekers, Kone, Parades, Angelino, Dybala, El Shaarawy, Dovbyk
Lazio: Provedel, Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Tavares, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Dele- Bashiru, Zaccagni, Castellanos