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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Roma'dan flaş Nicola Zalewski kararı: Kadro dışı! - Galatasaray Haberleri

        Roma'dan flaş Nicola Zalewski kararı: Kadro dışı!

        İtalya Serie A ekiplerinden Roma, transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın ilgilendiği Nicola Zalewski konusunda flaş bir karar aldı. Çizme temsilcisinin teknik direktörü Daniele De Rossi, Polonyalı oyuncunun kadro dışı kaldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 12:34 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:34
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        Roma'dan flaş karar: Kadro dışı!
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        İtalya Serie A'nın 4. hafta karşılaşmasında Roma deplasmanda Genoa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi başkent ekibinin teknik direktörü Daniele De Rossi, Nicola Zalewski'nin kadro dışı kaldığını duyurdu.

        "AYRILABİLECEK BİR OYUNCUYDU"

        Sezon başında Zalewski konusunda ayrılabilir raporu verdiğini belirten De Rossi, "Mayıs ayında ayrılabilecek bir oyuncu olduğunu söyledim ama sezon öncesinde takım için önemli bir oyuncu olabileceğini fark ettim." dedi.

        "SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ BİR KONU"

        Kadro dışı kararının kendisinin vermediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bu kararın kalıcı olacağını düşünmüyorum, sözleşmesiyle ilgili bir konu. Eğer sözleşme yenilerse tekrar kadroda yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

        22 yaşındaki oyuncuyla transferin son günlerinde Galatasaray ilgilenmiş fakat renklerine bağlayamamıştı. Genç ismin sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

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