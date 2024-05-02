UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

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UEFA Avrupa Ligi yarı final turu heyecanı başladı. Roma ile Bayer Leverkusen, İtalya'da; Marsilya ile Atalanta ise Fransa'da karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen deplasmanda Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Bayer Leverkusen'in gollerini 28. dakikada Florian Wirtz ve 73. dakikada Robert Andrich kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 47 maça yükseltmiş oldu.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, kırmızı kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Rövanş maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da Bayer Leverkusen'in evinde oynanacak. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Marsilya ile Atalanta karşı karşıya geldi. Veledrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada Atalanta'nın golünü 11. dakikada Gianluca Scamacca atarken, Marsilya'nın tek golü 20. dakikada Chancel Mbemba ile geldi. Karşılıklı ataklar ile geçen maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve maç beraberlikle sona erdi.

Rövanş karşılaşması 9 Mayıs Perşembe günü Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ