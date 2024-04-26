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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma 10 gün aradan sonra oynanan maçta uzatmalarda kazandı! - Futbol Haberleri

        Roma 10 gün aradan sonra oynanan maçta uzatmalarda kazandı!

        Evan Ndicka'nın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle skor 1-1'ken yarıda kalan Udinese - Roma maçı 83. dakikadan itibaren oynanmaya başladı. Roma, 90+4'te bulduğu golle maçı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 00:40 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:40
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        Roma'dan 10 gün rötarlı galibiyet!
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        10 gün önce Evan Ndicka'nın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle skor 1-1'ken yarıda kalan Serie A'nın 32. hafta mücadelesi Udinese - Roma maçı 83. dakikadan itibaren oynanmaya başladı. Roma, 90+4'te bulduğu golle maçı kazandı.

        Roma'ya 90+4'te galibiyeti getiren golü İtalyan orta saha Bryan Cristante kaydetti.

        15 Nisan'da oynanan ve yarıda kalan mücadelede Roma'nın diğer golünü 64. dakikada Romelu Lukaku, Udinese'nin golünü ise 23. dakikada Roberto Pereyra kaydetmişti.

        Bu sonuçla birlikte Roma puanını 58'e yükseltirken, Udinese 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Roma deplasmanda Napoli ile karşılaşırken, Udinese deplasmanda Bologna'ya konuk olacak.

        NE OLMUŞTU?

        Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadele Roberto Pereyra ve Romelu Lukaku'nun karşılıklı golleri ile 1-1 devam ederken, maçın 73. dakikasında Romalı futbolcu Evan Ndicka kalbini tutarak yere yığılmıştı.

        Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Ndicka, bilinci açık olmasına rağmen sedye ile oyun kenarına alındı ve ambulans aracılığıyla hastaneye götürülmüştü.

        Maçın hakemi Pairetto ilk önce iki takım yöneticileri ile görüşerek mücadeleyi 10 dakika duraklattı, daha sonra ise tatil etmişti.

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