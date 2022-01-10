Rokanın bilinmeyen faydaları

Türk mutfağında bir salata malzemesi olarak kullanılan roka, son dönemlerde dünya mutfağında farklı şekillerde kullanılmaktadır. Keskin bir tadı olan roka yemeklerde de baharat olarak yer alır. Kilo vermek isteyen kişilerin de diyet listesinde ilk sırada yer alan rokanın faydaları ise merak konusudur. Sizler için hazırladığımız yazımızda roka hakkında merak edilenleri bulabilirsiniz.

Rokanın Faydaları

Roka zengin bir içeriğe sahiptir. Zengin içeriği ile karaciğerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Dalakta ve karaciğerde meydana gelen şişkinliği önler. Bu yüzden günde bir öğün içerisinde roka salatasının yenmesi uzmanlar tarafından da önerilir.

Böbreklerin daha düzenli çalışmasını sağlar. Böbrek kumu ve taşının daha kolay dökülmesini sağlar. Bunun için roka kürünün kullanılması önerilir. Yarım demek roka ve 1 litre su le hazırlanan roka kürünü hafta içinde en fazla 4 kez yemeklerden sonra içebilirsiniz.

Rokanın tohumu hardal yapımında kullanılır. Aynı zamanda roka tohumu ateşin düşürülmesinde de yardımcıdır. Roka tohumu çayı ile yüksek ateşi düşürebilirsiniz.

Öksürük nöbetlerinde de roka yaprağı ile yapılan çayı rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Roka yaprağı aynı zamanda bir dezenfektandır. Bunun için roka yapraklarını ilk olarak sirkede bekletin. Ardından yaprağı kurutun ve bir çatal yardımı ile ezin. Ezdiğiniz roka yaprağını yaranın üzerine sürün ve iki üç dakika beklettikten sonra ıslak pamuk ile temizleyin.

Yağlı saçlar için kullanılabilir.

Sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.

Rokanın faydaları cinsellik üzerinde de görülmektedir. Rokanın cinsel gücü arttırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

Rokanın Zararları

İnsan sağlığına ve cilt sağlığına iyi gelen rokanın bilinen güçlü bir yan etkisi yoktur. Her bitkide olduğu gibi rokanın da fazla tüketilmemesine dikkat edilmelidir. Fazla tüketildiğinde tansiyonun hızlı bir şekilde yükselmesine yol açar.

Rokanın Cilde Faydaları

Roka bitkisinin içerisinde yüksek miktarda mineral bulunur. Bu yüzden gözeneklerin açılmasını ve sıkılaşmasını sağlar.

Roka vitamin deposu bir bitki olduğu için cilt hücrelerini yeniler ve cilde canlı bir görünüm katar.

Düzenli kullanıldığında ciltte kırışıklık oluşmasını önler.

Rokanın Kadınlara Faydaları

Rokanın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getirilir. Roka zengin besin içeriği ile vücutta oluşan ödem ve toksinleri atar. Bu yüzden özellikle kadınların regl dönemlerinde meydana gelen kasılma ve ağrılar azalır.

Rokanın Mideye Faydaları

Rokanın içeriğinde yer alan vitaminler ve mineraller sindirim sisteminin daha iyi ve düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sindirim sistemi daha düzenli çalıştığı için mide ve bağırsak problemlerinin oluşmasını engeller.

Roka Yemek Zayıflatır Mı?

Roka halk arasında en çok tüketilen yeşil yaprakları bitkilerden biridir. Genel olarak salatalarda tüketilen roka, diyet yapan kişilerin de en çok yediği bitkilerden yer alır. Bu yüzden kişiler rokanın zayıflamaya etkisi olup olmadığını araştırmaktadır. Roka kalorisi düşük bir besindir. Bunun yanı sıra sindirim sistemini düzenler. Bu da kilo verme dönemine yardımcı olur. Roka aynı zamanda ödem attırıcı ve şişkinliği azaltıcı bir besin olduğu için zayıflamak isteyen kişiler tarafından gönül rahatlığı ile tüketilebilir.