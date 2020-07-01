Yaşadığımız son bir yıl için teşekkür ederim sevgilim, her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay, o kadar eğlenceli ki bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu bir seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum. İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum. Nice senelerimize...