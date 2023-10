"BALIKLAR SUYUN İÇİNDE TERS DÖNMÜŞ"

Gebze-Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami de duruma tepki göstererek, "Şu an ciddi bir şekilde kimyasal akmakta. Ciddi bir kokusu da var. Burada durmakta zorlanıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden geldiler. Numuneler de aldılar. Geçen sefer de aynısını yapmışlardı. Balıklar suyun içerisinde ters dönmüş. Bir taraftan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara'da dip çamuru temizliği yaparken, diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara'yı temizlemeye çalışırken bu aymazlık nedir? Bu kimyasal, bu doğa katliamı nedir? Bir an önce bunun önünün kesilmesini istiyoruz. Bir an önce bu görüntülerin ortadan kalkmasını istiyoruz" dedi.