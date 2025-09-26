ROG Xbox Ally Serisi’nin fiyatı belli oldu

ASUS Republic of Gamers (ROG), Xbox iş birliğiyle geliştirdiği yeni nesil el konsolu ROG Xbox Ally Serisi’ni Türkiye’de oyunseverlerle buluşturuyor. 26 Eylül itibarıyla ASUS E-Store üzerinden ön siparişe açılan ROG Xbox Ally 37.999 TL, ROG Xbox Ally X ise 58.999 TL fiyatla satışta. Ön sipariş verenlere özel, Premium ROG Ally Taşıma Çantası hediye ediliyor. AMD’nin güçlü işlemcileriyle donatılan bu konsollar, Xbox deneyimini taşınabilir bir cihaza taşıyarak PC oyun dünyasıyla kusursuz bir entegrasyon sunuyor.

YENİ TASARIM, ERGONOMİK YAPI

REKLAM advertisement1

ROG Xbox Ally Serisi, yeni ergonomik tasarımıyla uzun süreli oyunlarda yüksek konfor sunduğunu da belirtiyor. Xbox’tan ilham alan gövde, kaymaz yüzey desenleri ve yenilenmiş avuç içi desteğiyle rahat bir tutuş vadediyor. ROG Xbox Ally X’te bulunan impulse tetikler, desteklenen oyunlarda titreşim ve hassasiyetle daha immersif bir deneyim sunuyor.

KUSURSUZ YAZILIM DENEYİMİ

ASUS ve Xbox iş birliğiyle geliştirilen Windows 11 tabanlı arayüz, el konsolları için özel olarak optimize edildi. Armoury Crate Special Edition yazılımı, cihaz açıldığında tam ekran Xbox deneyimi sunuyor. Joystick ve tuşlarla kolay navigasyon, Xbox tuşuyla hızlı ayar erişimi sağlayan Game Bar ve Windows 11’in esnekliğiyle farklı oyun mağazalarına ve modlara sorunsuz erişimi de mümkün kılan bir yapıyı sunuyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE VERİMLİLİK ROG Xbox Ally, AMD Ryzen Z2 A işlemcisi ve 60Wh bataryasıyla optimize edilmiş performans sunuyor. ROG Xbox Ally X ise AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisi, 80Wh bataryası ve entegre NPU’suyla yüksek kare hızları, gelişmiş grafikler ve yapay zeka özelliklerine hazır bir yapı vadediyor. Her iki model de AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) ve AMD Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojileriyle akıcı ve yüksek kaliteli görseller sunuyor. ROG’UN OYUN DÜNYASINDAKİ İMZASI 2006’da kurulan Republic of Gamers (ROG), yenilikçi oyun donanımları ve yazılımlarıyla tanınıyor. Anakartlardan monitörlere, dizüstü bilgisayarlardan çevre birimlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan ROG, yüzlerce hız aşırtma rekoruyla oyuncuların ve teknoloji tutkunlarının tercihi olmayı sürdürüyor.