Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.292,33 %-0,75
        DOLAR 41,5702 %0,19
        EURO 48,5810 %0,26
        GRAM ALTIN 5.010,30 %0,19
        FAİZ 39,77 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 60,15 %-0,30
        BITCOIN 109.475,00 %0,25
        GBP/TRY 55,5572 %0,25
        EUR/USD 1,1679 %0,11
        BRENT 69,51 %0,13
        ÇEYREK ALTIN 8.191,83 %0,19
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun ROG Xbox Ally Serisi’nin fiyatı belli oldu - Teknoloji Haberleri

        ROG Xbox Ally Serisi’nin fiyatı belli oldu

        ASUS Republic of Gamers'ın yeni nesil el konsolları ROG Xbox Ally ve Ally X, Türkiye'de ön siparişe açıldı. 37.999 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan cihazlar, ücretsiz Premium ROG Ally Taşıma Çantası hediyesiyle geliyor.

        Giriş: 26.09.2025 - 11:31 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ROG Xbox Ally'ın fiyatları belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ASUS Republic of Gamers (ROG), Xbox iş birliğiyle geliştirdiği yeni nesil el konsolu ROG Xbox Ally Serisi’ni Türkiye’de oyunseverlerle buluşturuyor. 26 Eylül itibarıyla ASUS E-Store üzerinden ön siparişe açılan ROG Xbox Ally 37.999 TL, ROG Xbox Ally X ise 58.999 TL fiyatla satışta. Ön sipariş verenlere özel, Premium ROG Ally Taşıma Çantası hediye ediliyor. AMD’nin güçlü işlemcileriyle donatılan bu konsollar, Xbox deneyimini taşınabilir bir cihaza taşıyarak PC oyun dünyasıyla kusursuz bir entegrasyon sunuyor.

        YENİ TASARIM, ERGONOMİK YAPI

        ROG Xbox Ally Serisi, yeni ergonomik tasarımıyla uzun süreli oyunlarda yüksek konfor sunduğunu da belirtiyor. Xbox’tan ilham alan gövde, kaymaz yüzey desenleri ve yenilenmiş avuç içi desteğiyle rahat bir tutuş vadediyor. ROG Xbox Ally X’te bulunan impulse tetikler, desteklenen oyunlarda titreşim ve hassasiyetle daha immersif bir deneyim sunuyor.

        KUSURSUZ YAZILIM DENEYİMİ

        ASUS ve Xbox iş birliğiyle geliştirilen Windows 11 tabanlı arayüz, el konsolları için özel olarak optimize edildi. Armoury Crate Special Edition yazılımı, cihaz açıldığında tam ekran Xbox deneyimi sunuyor. Joystick ve tuşlarla kolay navigasyon, Xbox tuşuyla hızlı ayar erişimi sağlayan Game Bar ve Windows 11’in esnekliğiyle farklı oyun mağazalarına ve modlara sorunsuz erişimi de mümkün kılan bir yapıyı sunuyor.

        YÜKSEK PERFORMANS VE VERİMLİLİK

        ROG Xbox Ally, AMD Ryzen Z2 A işlemcisi ve 60Wh bataryasıyla optimize edilmiş performans sunuyor. ROG Xbox Ally X ise AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisi, 80Wh bataryası ve entegre NPU’suyla yüksek kare hızları, gelişmiş grafikler ve yapay zeka özelliklerine hazır bir yapı vadediyor. Her iki model de AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) ve AMD Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojileriyle akıcı ve yüksek kaliteli görseller sunuyor.

        ROG’UN OYUN DÜNYASINDAKİ İMZASI

        2006’da kurulan Republic of Gamers (ROG), yenilikçi oyun donanımları ve yazılımlarıyla tanınıyor. Anakartlardan monitörlere, dizüstü bilgisayarlardan çevre birimlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan ROG, yüzlerce hız aşırtma rekoruyla oyuncuların ve teknoloji tutkunlarının tercihi olmayı sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Eşini porselen bardakla öldürdü! Giysisinde kan vardı...
        Eşini porselen bardakla öldürdü! Giysisinde kan vardı...
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Canavar baba ağır cezada!
        Canavar baba ağır cezada!
        New York'ta Netanyahu protestosu
        New York'ta Netanyahu protestosu
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ani'de tarihi keşif
        Ani'de tarihi keşif
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Habertürk Anasayfa