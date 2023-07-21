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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rodrigo Becao için çarpıcı yorumlar: Kaya gibi stoper - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Rodrigo Becao için çarpıcı yorumlar: Kaya gibi stoper!

        Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile resmi sözleşme imzaladı. Peki İtalyan ekibi Udinese'den transfer edilen Rodrigo Becao kimdir? Güçlü ve zayıf olduğu noktalar neler? İtalyan spor yazarları, Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao transferini Habertürk Spor için yorumladılar

        İnanç Ergülen
        iergulen@haberturk.com
        Giriş: 21.07.2023 - 12:23
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        • 1

          Fenerbahçe Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki stoperin kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

        • 2

          Fenerbahçe'nin, oyuncunun eski kulübüne 8 milyon 312 bin 500 Euro'yu 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyeceği kaydedildi.

        • 3

          Peki İtalyan ekibi Udinese'den transfer edilen Rodrigo Becao kimdir? Güçlü ve zayıf olduğu noktalar neler? İtalyan spor yazarları, Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao transferini Habertürk Spor için yorumladılar:

        • 4

          Dimitri Conti (Tuttomercatoweb): KAYA GİBİ STOPER

          "Becao sağlam bir stoper. En çok öne çıkan özelliği fiziksel gücü. Çok kuvvetli bir oyuncu aynı zamanda hava toplarına da hakim. Kafa vuruşlarında isabet yüzdesi epey yüksek. Klasik bir oyun stiline sahip, 'kaya' gibi bir stoper.

        • 5

          Oyununda göze çarpan ciddi bir eksikliği yok, belki biraz hızlanma sorunu var ama yavaş bir oyuncu asla değil. Geriden oyun kurmak için temel teknik becerilere de sahip. Türkiye'nin en iyi üç stoperi arasına girecektir."

        • 6

          Alessandro Cavasinni (TMW / fcinternews): AGRESİF BİR OYUNCU

          "Becao çok fiziksel kaliteyle fark yaratan ve agresif bir defans oyuncusu, kafa mücadelelerinde çok güçlü. Becao, bazen çok öne çıksa ve çok fazla kart görse bile liderliğe ve harika bir kişiliğe sahip.

        • 7

          Becao'nun hala kullanılmamış bir potansiyeli var, gelişebilir ama sertliğini sınırlamalı.Şüphesiz savunma için çok iyi bir takviye olabilir. Son yıllarda üç kişilik savunma hattında sağ stoper olarak oynama konusunda uzmanlaşmış bir merkez savunmacı. Becao'yu tek kelimeyle özetlersem "Agresif" diyebilirim."

        • 8

          2019-20 sezonunun başında Bahia'dan Udinese'ye katılan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, kulübüyle çıktığı 130 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        • 9

          Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 191 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev almaktadır. İtalya Serie A ekiplerindne Udinese'de forma giymektedir. Bu sezon 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretmiştir. Becao kariyerinde Bahia, CSKA Moskova ve Udinese formaları giymiştir.

        • 10

          "BURASI DEVASA BİR KULÜP"

          Sarı-lacivertli formayla birçok kupa kazanmayı hedeflediğini aktaran Becao, "Burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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