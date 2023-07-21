Rodrigo Becao için çarpıcı yorumlar: Kaya gibi stoper!

"BURASI DEVASA BİR KULÜP"

Sarı-lacivertli formayla birçok kupa kazanmayı hedeflediğini aktaran Becao, "Burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz." ifadelerini kullandı.