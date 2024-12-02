Rodrigo Becao: Gol atmayı çok istiyordum!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin stoperi Rodrigo Becao, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve "Gol atmayı çok istiyordum." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Rodrigo Becao mücadelenin ardından konuştu.
İşte Sambacı stoperin o sözleri:
Takımıma katkı sağlamış olduğum için mutluyum. O anlarda baskı kuruyorduk, ataklar yapıyorduk. Galibiyeti hak ettik. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımıma yardım ettiğim ve galip geldiğimiz için tanrıya şükürler olsun.
"GOL ATMAYI ÇOK İSTİYORDUM"
Maçtan önce bunu düşünmüştüm, hissediyordum, bunu arkadaşlarıma söyledim, gol atmayı çok istiyordum. Özgüvenim ve takım için çok önemliydi. Çok şükür gerçekleşti.