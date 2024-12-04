ROBLOX AÇILACAK MI, SON DURUM NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ankara Üniversitesi ve Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği ortaklığında BTK konferans salonunda düzenlenen 2. Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresinin açılışında konuşma yaptı.

Teknolojinin, çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini de değerlendiren Sayan, "Sosyal medya ve oyun uygulamalarında bazı tehlikeler var, en son Roblox adlı uygulama radarımıza takıldı ve erişim engeli geldi. Roblox bu konuda bazı adımları attı, Türkiyede de temsilcilik açmak için girişimde bulundu, bunu olumlu değerlendiriyoruz. Eğitici, öğretici, eğlence amaçlı olan her şeyi bir kenara bırakıyorum ama dijital istismar, siber zorbalık gibi konuların çocuklarımızın, gençlerimizin oynadığı oyunlara bulaşması, sızması kabul edilebilir bir durum değil." dedi.