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        Haberler Ekonomi Kripto Para Robinhood Bitstamp'i satın alıyor - Kripto Para Haberleri

        Robinhood Bitstamp'i satın alıyor

        ABD'li yatırım platformu Robinhood, kripto para borsası Bitstamp'i 200 milyon dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:54
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        Kriptoda 200 milyon dolarlık satın alma
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        ABD merkezli yatırım platformu Robinhood, küresel genişleme stratejisi kapsamında Avrupa'nın en büyük kripto para borsalarından Bitstamp'i satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Firmadan yapılan açıklamada satın alım bedelinin tamamı nakden ödenmek üzere 200 milyon dolar olduğu ifade edildi.

        2011 yılında kurulan Bitstamp'in Lüksemburg, İngiltere, Slovenya Singapur ve ABD'de ofisleri bulunuyor. 4 milyonu aşkın üyesi bulunan kripto para platformu günlük işlem hacmi bakımından dünyada 16. sırada bulunuyor.

        Robinhood anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanmasını beklediğini bildirdi.

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