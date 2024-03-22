Robinho cinsel saldırıdan tutuklandı!
Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Robinho, cinsel saldırı suçundan ülkesi Brezilya'da tutuklandı.
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İtalya'da bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verilen Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı.
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Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Robinho'nun temyiz başvurusu sonuçlanana kadar tutuklanmasının durdurulması yönündeki talebi reddedildi.
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40 yaşındaki Robinho, ret kararı sonrası Santos şehrindeki evinde federal polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.
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İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırmıştı.
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Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Başakşehir'de forma giymişti.
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Robinho, anayasa gereği vatandaşlarını başka bir ülkeye iade etmeyen Brezilya'ya 2020'de geri dönmüş ve sembolik bir ücretle Santos'a transfer olmuştu.