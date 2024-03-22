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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Robinho cinsel saldırıdan tutuklandı! - Futbol Haberleri

        Robinho cinsel saldırıdan tutuklandı!

        Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Robinho, cinsel saldırı suçundan ülkesi Brezilya'da tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:52
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        • 1

          İtalya'da bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verilen Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı.

        • 2

          Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Robinho'nun temyiz başvurusu sonuçlanana kadar tutuklanmasının durdurulması yönündeki talebi reddedildi.

        • 3

          40 yaşındaki Robinho, ret kararı sonrası Santos şehrindeki evinde federal polis ekipleri tarafından yakalandı.

        • 4

          Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

        • 5

          İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.

        • 6

          Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırmıştı.

        • 7

          Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Başakşehir'de forma giymişti.

        • 8

          Robinho, anayasa gereği vatandaşlarını başka bir ülkeye iade etmeyen Brezilya'ya 2020'de geri dönmüş ve sembolik bir ücretle Santos'a transfer olmuştu.

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