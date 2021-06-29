Tony Star ve Iron Man rolüyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Robert Downey Jr., kurucusu olduğu ve çevreci teknolojilere yatırım yapan The Footprint Coalition'ı ve yatırımlarını planlarken Marvel deneyiminin kendisine katkı sağladığını açıkladı.
Tüm zamanların gişe rekorunu kıran Avengers: Endgame ile Marvel Evreni'ne veda eden Downey Jr., LinkedIn'in baş editörü Dan Roth'la This Is Working isimli podcast programında konuştu.
"BANA REHBER OLDU"
56 yaşındaki oyuncu, Marvel Sinematik Evreni'nin iş dünyasına bakışını şekillendirdiğini söyledi. Robert Downey Jr., şu ifadeleri kullandı:
Marvel Başkanı Kevin Feige bunu şirketin çalışanlarıyla birlikte tasarladı Başarı endüstrideki diğer şirketlerin de benzer bir yol izlemesine ön ayak oldu. Marvel'ın izlediği bu yol bana da rehber oldu.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Robert Downey Jr., birçok şirketin benzer ilkelerle çalıştığını düşünüyor. Aktöre göre bir kişinin aklına gelen harika fikir bir süre sonra diğerleri tarafından tekrar ediliyor. Çığır açıcı görülen pek çok şey bir süre sonra milyonlarca kişi tarafından standart olarak kabul ediliyor.
"BİZİ 10 YIL BOYUNCA ÇALIŞTIRDI"
BAFTA ve Altın Küre ödüllü oyuncu, "Marvel'da geçirdiğim yıllarda bir şey öğrendiysem o da maalesef bir sonraki ütopik aşamaya kadar paranın etki yarattığıdır. Yaygınlaşmak için sonuna kadar yeniliği kullanır. 13 yıl önce Marvel Sinematik Evreni yoktu ve motive olmuş küçük bir grup kişi birbiriyle bahse girdi ve 10 yıl boyunca bizi çalıştırdı" dedi.
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