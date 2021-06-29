"OYNADIĞIM KARAKTER İLHAM VERDİ"

Robert Downey Jr., her ne kadar kendisi açısından geleceğin belirsiz olduğunu belirtse de oynadığı karakterin problem çözme yeteneğinin kendisine ilham verdiğini söyledi.

Downey Jr., henüz kendisini kanıtlamamış bir yapımcıyken zamanla muazzam bir başarı elde eden Kevin Feige'le çalışmanın kendisine çok şey kattığını itiraf etti.