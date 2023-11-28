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        Haberler Dünyadan Robert De Niro ödül töreninde Donald Trump'a yüklendi: 4 yılda 30 bin yalan söyledi - Son dakika magazin haberleri

        Robert De Niro ödül töreninde Donald Trump'a yüklendi

        Robert De Niro, Gotham Ödülleri töreninde konuşmasının makaslandığını söyleyerek adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Konuşmasını baştan okuyarak eski ABD Başkanı Donald Trump'a da yüklenen Oscar ödüllü oyuncu, "4 yıllık görev süresi boyunca bize 30 binden fazla yalan söyledi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:27
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          Gotham Ödülleri, dün akşam New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Robert De Niro'nun yayında konuşmasının makaslandığını açıklaması ödül törenini gölgeledi.

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          "KONUŞMAMI KESTİLER"

          Martin Scorsese'nin 'Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile birlikte başrolleri paylaşan Robert De Niro, 'Tarihsel Simge ve Yaratıcıya Saygı' ödülünü vermek üzere sahneye çıkarak hazırladığı konuşmayı sahnede okudu. De Niro, hemen ardından konuşmasının 'Dolunay Katilleri' filminin arkasındaki Apple Stüdyosu ve Gotham Ödülleri yetkilileri tarafından şekillendirildiğini belirtti.

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          Cebinden telefonunu çıkaran Robert De Niro, bu kez konuşmasının kesilmemiş halini okudu; "Tarih, artık tarih değil. Gerçek, gerçek değil. Ve gerçekler bile alternatif gerçeklerle değiştiriliyor. Komplo teorileri ve çirkinlik tarafından yönlendiriliyor. Florida'da genç öğrencilere, kölelerin kişisel çıkarları için kullanılabilecek beceriler geliştirdikleri öğretiliyor. Eğlence endüstrisi bu iltihaplı hastalığa karşı dirençli değil. Dük John Wayne'in Yerli Amerikalılar hakkında söylediği meşhur söz şöyleydi; 'Bu büyük ülkeyi onlardan almakla yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Yeni topraklara ihtiyaç duyan çok sayıda insan vardı ve Kızılderililer bencilce bu toprakları kendilerine saklamaya çalışıyorlardı."

          ESKİ BAŞKAN DONALD TRUMP'I ELEŞTİRDİ

          Robert De Niro, ayrıca eski ABD başkanı Donald Trump'ı da hedef alarak şu ifadeleri kullandı; "Yalan söylemek, şarlatanın cephaneliğindeki başka bir araç haline geldi. Eski başkan, 4 yıllık görev süresi boyunca bize 30 binden fazla yalan söyledi ve mevcut intikam kampanyasını sürdürüyor. Tüm yalanlarına rağmen ruhunu gizleyemiyor. Zayıflara saldırıyor, doğanın armağanlarını yok ediyor ve saygısızlığını gösteriyor, örneğin Pocahontas'ı hakaret olarak kullanıyor."

          Ödül kazananlar şöyle;

          Çıkış Yapan Dizi – 40 dakika üstü
          A Small Light (Nat Geo)
          Çıkış Yapan Dizi – 40 dakika altı
          Beef (Netflix)
          Yeni Bir Dizide En İyi Performans
          Ali Wong Beef (Netflix)

          En İyi Film
          Past Lives
          En İyi Başrol Performansı
          Lily Gladstone... The Unknown Country
          En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı
          Charles Melton... May December
          Breakthrough Director Award
          A.V. Rockwell... A Thousand and One
          En İyi Belgesel Film
          Four Daughters... Kaouther Ben Hania
          En İyi Uluslararası Film
          Anatomy of a Fall... Justine Triet
          En İyi Senaryo
          Anatomy of a Fall... Justine Triet, Arthur Harari (Neon)

          Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock, Avalon

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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