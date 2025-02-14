Robert De Niro yedinci çocuğunun annesi Tiffany Chen ile konserde

Eski eşi Diahnne Abbott'tan 53 yaşında Drena adında kızı ve 48 yaşında Raphael adında oğlu olan De Niro'nun Toukie Smith'ten 29 yaşında Julian ve Aaron adlarında ikiz oğulları bulunuyor. De Niro'nun eski eşi Grace Hightower'dan da 26 yaşında Elliot adında oğlu ve 12 yaşında Helen Grace adında kızı var.

Eylül ayında katıldığı TV programında, babalığıyla ilgili "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Mezar taşıma 'Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım' yazacağım" demişti.