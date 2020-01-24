Robinson'ın cinsiyet ayrımcılığı ve taciz suçlamasıyla ekim ayında açtığı 12 milyon dolarlık tazminat davasına, kendisine verdiği bütçeyi kötüye kullandığı ve işten kaytardığı suçlamalarıyla 3 milyon dolarlık tazminat davasıyla karşılık veren usta oyuncundan yeni bir hamle daha geldi.