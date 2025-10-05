Robbie Williams'ın İstanbul konseri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

Robbie Williams, 'Live 2025' turnesi kapsamında ilk kez İstanbul'da konser vermeye hazırlanırken, hayranlarını hayal kırıklığına uğratan bir iptal haberi geldi. 7 Ekim'de İstanbul Ataköy Marina'da yapılması beklenen Robbie Williams konseri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Williams sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, kamu güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Yapmak isteyeceğim son şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu — onların güvenliği ve emniyeti her şeyden önce gelir" dedi.

Türk kökenli Ayda Field ile evli olan Williams, "İlk kez İstanbul’da sahne alacağımız için çok heyecanlıydık ve özellikle BRITPOP turnesinin son konseri olması için bu şehri seçmiştik. Bu muhteşem konser serisini Türk hayranlarımın önünde bitirmek benim için bir hayaldi, çünkü ailemin bu harika ülkeyle yakın bağları var" ifadesini kullandı.

İngiliz şarkıcı, "Bu yıl bizimle birlikte bu olağanüstü turneyi paylaşan 1,2 milyon kişiye katılmak isteyen İstanbul’daki herkese içtenlikle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konseri sabırsızlıkla bekliyorduk ancak iptal kararı bizim kontrolümüz dışındaydı" notunu paylaştı.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamada da “Konser İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir. Bilet iadeleri kısa sürede yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Konser öncesi Robbie Williams'ın İsrail'e destek verdiği şeklinde yorumlar sosyal medyada hızla yayılırken, eşi Ayda Field’ın annesi Gwen Field’ın Yahudi olması gerekçe gösterilerek tehdit edildiği öğrenildi. Ayda Field'ın annesi Amerikalı bir Yahudi, babası ise bir Türk. Ayda Field ve Robbie Williams'ın 12 yaşında Teddy, 10 yaşında Charlie, 6 yaşında Coco ve 4 yaşındaki Beau adında dört çocuğu bulunuyor.