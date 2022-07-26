Rize'de ormana giriş yasağı

İHA

Rize'de orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş-çıkışların ağustos ayı sonuna kadar yasaklandığı duyuruldu.

Rize Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş-çıkışların yasaklandığını duyurdu.

İHA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, "Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanmıştır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerekmektedir" denildi.