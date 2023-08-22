Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Rize İkizdere'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, dereye yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kumluk mevkisinde, Fatih Emir'in (25) kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten İkizdere Deresi'ne yuvarlandı.
AA'nın haberine göre; feci kazada, kamyonette bulunan Günaçar Emir (75) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Emir ise Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.