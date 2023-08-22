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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        Rize İkizdere'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, dereye yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 01:40
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        Kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Kumluk mevkisinde, Fatih Emir'in (25) kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten İkizdere Deresi'ne yuvarlandı.

        AA'nın haberine göre; feci kazada, kamyonette bulunan Günaçar Emir (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü Emir ise Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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