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        Haberler Gündem Güncel Rize'de 4.7'lik deprem kamerada | Son dakika haberleri

        Rize'de 4.7'lik deprem kamerada

        Türkiye, bugün iki depremle sarsıldı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde, Rize'nin Hemşin ilçesinde de saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bakan Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Rize'deki deprem anları ise kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:31
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        Rize'de 4.7'lik deprem kamerada
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9, Malatya'nın ardından Rize'nin Hemşin ilçesinde de saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlerde olumsuz durumun olmadığını söyledi.

        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
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        Rize'deki deprem anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cemaat sarsıntının başlamasıyla camiyi boşaltmak için birbiriyle yarıştı. Depremin kısa sürdüğünü fark eden cemaat camiden çıkmaktan vazgeçerek saflarına geri döndü. Kapıda oluşan izdiham ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Rize'nin merkeze bağlı Ambarlık köyünde ise çay ocağında sohbet eden vatandaşlar sarsıntıyla bir anda oturdukları yerden fırladı. Vatandaşların korku ve paniği güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Deprem
        #rize
        #Malatya
        #AFAD
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