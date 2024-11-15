Rize'de 4.7'lik deprem kamerada

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9, Malatya'nın ardından Rize'nin Hemşin ilçesinde de saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlerde olumsuz durumun olmadığını söyledi.

Rize'deki deprem anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cemaat sarsıntının başlamasıyla camiyi boşaltmak için birbiriyle yarıştı. Depremin kısa sürdüğünü fark eden cemaat camiden çıkmaktan vazgeçerek saflarına geri döndü. Kapıda oluşan izdiham ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'nin merkeze bağlı Ambarlık köyünde ise çay ocağında sohbet eden vatandaşlar sarsıntıyla bir anda oturdukları yerden fırladı. Vatandaşların korku ve paniği güvenlik kamerasına yansıdı.