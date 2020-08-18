Rize Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinin, mevcut koronavirüs vakalarının yoğun filyasyon çalışmalarına ve önlemlere rağmen diğer ilçe ve beldelere nazaran daha yüksek olması sebebiyle karantina altına alındığı belirtildi.
Söz konusu karantina uygulamasının 20 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vaka artış hızı tamamen kontrol altına alınana dek devam edilecektir. Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup gereksiz giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine söz konusu muhtarların yardımı ve camilerimizden anonslar da yapılarak sağlık ekiplerimizce tek tek bütün evlerde semptom sorgulaması yapılacak. En ufak bir semptomu olan kişiye derhal müdahale edilerek söz konusu ev veya evler ayrıcalıklı olarak da izole edilecektir.”
Açıklamada, ayrıca çok ciddi ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkışların da ciddi anlamda sınırlandırıldığının altı çizildi.
SİVAS'TA 2 KÖYE KARANTİNA
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla karantina kararları alındığı bildirildi.
Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, merkeze bağlı Çatalkaya ve Mermer köyleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre de Gürün ilçesi Karadoruk köyüne bağlı Aşağı Çatkara mezrası 18 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla karantinaya alınarak, giriş ve çıkış yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.
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