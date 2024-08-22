Rize'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Rize İkizdere'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİFotoğraf: DHA
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDIFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.