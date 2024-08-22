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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Rize'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

        Rize İkizdere'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 06:45 Güncelleme: 22.08.2024 - 06:59
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        Rize'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ikizdere
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