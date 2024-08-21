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        Haberler Gündem Güncel Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı

        İzmir'de 9 kişi çınar ağacının altında otururken, dalların kırılıp düşmesi sonucu yaralandılar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 23:58 Güncelleme: 21.08.2024 - 23:58
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        Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan kişilerin üzerine düştü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesi'nde asırlık bir çınar ağacının dalları kırılarak kahvehanelerin açık alanında oturan vatandaşların üzerine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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