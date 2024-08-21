Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı
İzmir'de 9 kişi çınar ağacının altında otururken, dalların kırılıp düşmesi sonucu yaralandılar
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan kişilerin üzerine düştü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesi'nde asırlık bir çınar ağacının dalları kırılarak kahvehanelerin açık alanında oturan vatandaşların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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