Young Boys: 3 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Young Boys'un gollerini 3 ile 45+4. dakikada Monteiro ve 86. dakika penaltıdan Ugrinic kaydederken Galatasaray'ın gollerini ise 67 ve 72. dakikada Michy Batshuayi attı. Ayrıca Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. Turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. BATSHUAYI, GALATASARAY’I TURDA TUTTU Galatasaray’da 66’ncı dakikada Elias Jelert’in yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, attığı 2 golle sarı-kırmızılı takımın tura tutunmasını sağladı. Belçikalı golcü, oyuna girdikten yalnızca 1 dakika sonra kornerden gelen top sonrasında önce farkı 1’e indiren golü; daha sonra ise 72’nci dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısını ise 3’e çıkardı. MUSLERA SAKATLANDI Mücadelenin 45+6. dakikasında Young Boys etkili geldi; Ugrinic'in pasıyla Monteiro savunma arkasına sarktı ancak karşı karşıya vuruşunda topu auta gönderdi. Pozisyonun ardından Muslera sakatlık yaşadı. REKLAM Monteiro ile çarpışan Muslera, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı. ELIAS JELERT İLK KEZ 11'DE OYNADI Galatasaray’ın Danimarka ekibi Kopenhag’dan transfer ettiği Elias Jelert, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11’de başladı. 21 yaşındaki futbolcu son oynanan Konyaspor maçında 84. dakikada oyuna girerek müsabakanın son bölümünde forma şansı bulmuştu.

OKAN BURUK VE KAAN AYHAN CEZALIYDI Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu maçta sahadaki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.

REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Young Boys öne geçti. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topu alan Ugrinic, pasını Monteiro'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Monteiro, kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Uruguaylı file bekçisinin müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 5. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı. 12. dakikada Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Icardi'nin kaleci Von Ballmoos ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda vurduğu top yandan auta gitti. 25. dakikada Icardi'nin şık pasında topla buluşan Mertens, ceza yayı gerisinden sağ ayağının dışıyla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 41. dakikada Blum'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Ganvoula, altıpas önünde Muslera'dan önce meşin yuvarlağa vurdu. Top az farkla yandan oyun alanı dışına gitti. 44. dakikada Mertens, sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi. Buraya hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topu kaleci Keller son anda kornere çeldi. 45+4. dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Keller'in kullandığı autta Ganvoula'nın kafayla indirdiği top, ceza sahası içindeki Monteiro'da kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda top filelere gitti: 2-0. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı. 47. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun çıkardığı pasa penaltı noktası civarındaki Ziyech bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Keller'de kaldı. 51. dakikada Ziyech'in soldan ortasında altıpas önünde yükselen Icardi'nin kafayla vurduğu topu kaleci Keller iki hamlede kontrol etti. 58. dakikada Colley'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, meşin yuvarlak uzak direkten döndü. 61. dakikada Ziyech'in sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top yan ağlarda kaldı. 65. dakikada Sara'nın ceza yayının solundan çıkardığı şutta direk dibinde kaleci Keller'in dokunduğu top direğe de çarparak kornere gitti. 66. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 1'e indirdi. Ziyech'in soldan kullandığı kornerde Torreira'nın ön direkte kafayla aşırdığı topu arka direkteki Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1. 72. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Nelsson'un uzun oynadığı topu Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi'ye indirdi. Belçikalı yıldız, ceza yayı içinden sol ayağıyla çıkardığı düzgün şutla ağları sarstı: 2-2. 83. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Males'in vuruşunda araya giren Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top kornere gitti. Korneri işaret eden Alman hakem Siebert, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Siebert, Abdülkerim'in bacağından sekip eline gelen topta penaltı kararı verdi. Pozisyonda ikinci sarı kartı gören Abdülkerim, kırmızı kartla oyundan atıldı. 86. dakikada penaltıyı kullanan Ugrinic, takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2. Müsabaka İsviçre temsilcisinin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.