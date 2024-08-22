Galatasaray'da savunma kabusu sürüyor!

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk olan Galatasaray'ın savunma kabusu sürüyor. Geçen sezon ligin en az gol yiyen ekibi olan ve bunun sonucunda üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılar yeni sezona ise kötü başladı.

Şampiyon kadrosunu koruyan Galatasaray yeni sezon ilk maçında Beşiktaş'la Süper Kupa'da karşılaşırken sahadan 5-0 gibi tarihi bir skorla hezimeti yaşayarak ayrıldı. Ligin ilk maçında da seyircisi karşısında 1-0 geriye düşen Cimbom, zorlandığı maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı.

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Konyaspor deplasmanında da kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Young Boys karşısında ise adeta direkten döndü. Maçın henüz başında geriden oyun kurarken seken topun devamında hatalar silsilesi, Galatasaray'ı 1-0 geriye düşürdü. Oyunun devamında da Young Boys ani ataklarla etkili olurken devre ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı; İsviçre temsilcisi iki de net gol pozisyonundan yararlanamadı.

Oyuna sonradan giren Batshuayi'nin iki golüyle oyuna ortak olan Galatasaray, skor 2-0 iken de kalesinde tehlikeler yaşamaya devam etti. Young Boys'un bir şutu direkten dönerken bir pozisyonda da Günay Güvenç gole izin vermedi. Özellikle kenarlarda rakibini durdurmakta zorlanan Galatasaray'da 83. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesinde ayaktan seken top milli stoperin eline geldi; VAR incelemesi sonucu Young Boys penaltı kazandı ve İsviçre temsilcisi maçı da 3-2 kazanmayı başardı. REKLAM

Bu sezon oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan sarı-kırmızılılar dört maçta toplamda 10 gol yedi. Savunmada tel tel dökülen Galatasaray, Young Boys karşısında defansif istatistiklerde de rakibine diş geçiremedi. Maç boyunca Young Boys'tan yaklaşık 7 kilometre daha az mesafe kat eden sarı-kırmızılı futbolcuların top kapma istatistiği de rakibinin gerisinde kaldı.