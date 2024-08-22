ABD uçak gemisi, konuşlanacağı Orta Doğu'ya ulaştı
ABD ordusuna ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Pentagon'un talimatıyla Doğu Akdeniz'de, ABD Merkez Komutanlığı faaliyet alanına ulaştı. USS Abraham Lincoln, bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ile birlikte görev yapacak. Pentagon, İran ile İsrail arasında yükselen gerilimin ardından ABD'nin Orta Doğu'ya ilave askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını bildirdi.
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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block 3 avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln uçak gemisi, ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) sorumluluk alanına girdi." ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi görev grubuna "Destroyer Squadron (DESRON) 21" ve "Carrier Air Wing (CVW) 9"un eşlik ettiği kaydedildi.
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Austin, ayrıca "USS Georgia" denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.