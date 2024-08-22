İngiltere'nin Bill Gates'i olarak biliniyordu: Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu

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İtalyan itfaiyesi ve sahil güvenlik ekipleri, Palermo kenti yakınlarındaki Porticello kasabası açıklarında batan yattaki 5 kişinin cansız bedenini çıkardı.

İtalyan medyası, cesedi bulunan kişiler arasında Morgan Stanley International Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Anne Elizabeth, avukatı Chris Morvillo ve Morvillo’nun eşi Nada’nın olduğunu duyurdu.

5. cesedin kime ait olduğu ise ilk aşamada açıklanmazken ardından ypaılan açıkalamada bu kişinin Mike Lynch'e air olduğu açıklandı. Batan yatta bulunduğu bilinen Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah’ı arama çalışmaları ise sürüyor.

OLAYIN NEDENİ NE? İtalyan haber ajansı ANSA ve Giornale di Sicilia gazetesinin haberine göre, pazartesi sabahının erken saatlerinde Sicilya kıyılarını vuran ani ve şiddetli fırtınanın, 56 metrelik Bayesian'ın demirlediği noktada bir hortum oluşturduğuna inanılıyor. ABD Ulusal Okyanus Servisi'nin web sitesinde tahmin edilen duruma ilişkin "Kasırgalı su hortumları, kara kasırgalarıyla aynı özelliklere sahiptir. Şiddetli gök gürültülü fırtınalarla ilişkilendirilir ve sıklıkla yüksek rüzgarlar ve denizler, büyük dolu ve sık tehlikeli yıldırımlarla birlikte görülür" deniliyor. Bilim insanları bu olayı doğrudan iklim değişikliğine bağlamasa da, ortalama aylık yüzey sıcaklıklarının uzun zamandır rekor seviyelerde seyrettiği ve bunun şiddetli fırtınalara yol açabileceğini belirtiyor.

Ancak uzmanlar, bu büyüklükteki lüks bir yelkenlinin hava olayları nedeniyle alabora olmasının son derece nadir olduğunu da vurguluyor. Birçok dünya çapında yat yarışına katılan ve kitaplar yazan Skip Novak, konuya ilişkin Associated Press'e verdiği demeçte; güçlü rüzgarların muhtemelen yatı 90 dereceden fazla yana doğru ittiğine ve yatın demirli olması ve devasa direğinin ağırlığı nedeniyle toparlanamadığına inandığını söyledi. Novak, iç kapıların muhtemelen kapalı olmadığını ve bunun da suyun hızla içeri girerek batmayı hızlandırdığını ifade etti.

İNGİLTERE'NİN 'BILL GATES'İ DENİLİYORDU Mike Lynch Cambridge'de eğitim alan bir matematikçi olan Lynch, şirketlerin hayati bilgileri daha hızlı bulmasına yardımcı olmak için e-postaları ve iş belgelerini inceleyebilen bir arama motoru yapan Autonomy ile adını duyurdu. Autonomy'nin ilk on yılındaki istikrarlı büyümesi, Lynch'in İngiltere'nin Bill Gates'i olarak adlandırılmasına ve 2006 yılında İngiltere'nin en yüksek nişanlarından birini almasına neden oldu. 59 yaşındaki Lynch, 2011 yılında Autonomy'yi 11 milyar dolara Hewlett-Packard'a sattı. Ancak satışı gerçekleştirmek için defterlerde oynama yapmakla suçlanmasının ardından anlaşma hızla bozuldu. Dolandırıcılık iddiaları Lynch'in HP'nin o zamanki CEO'su Meg Whitman tarafından kovulmasına ve 10 yıl süren bir hukuk mücadelesine neden oldu.

Lynch, HP'nin kendi beceriksizliği yüzünden günah keçisi haline getirildiğini ileri sürerek herhangi bir yanlış olduğunu ısrarla reddetti ve bu yılın başlarında San Francisco'da 2,5 ay süren duruşma sırasında jüri önünde ifade verirken de bu tutumunu sürdürdü. REKLAM Lynch Haziran ayındaki duruşmada tüm suçlamalardan aklanarak temize çıktı. Lynch mahkeme sonrası İngiltere'ye dönme ve yenilik yapmanın yeni yollarını keşfetme sözü vermişti. Christopher Morvillo Lynch'in ABD'li avukatlarından biri olan Christopher Morvillo ve eşi Neda da yelkenlide bulunan ve hayatını kaybeden isimler arasında yer alıyor.

Morvillo dolandırıcılık ve yolsuzluk davalarında uzmanlaşmış seçkin bir savunma avukatı olarak tanınıyor. Daha önce New York'ta federal savcı olarak görev yapmış ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarının cezai soruşturmasında çalışmıştı. Morvillo, Lynch'in beraat etmesinden kısa bir süre sonra LinkedIn'de yaptığı paylaşımda, davada çalışan avukat ekibine, eşine ve iki kızına övgüler yağdırmış "Sevginiz ve desteğiniz olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Evde olduğum için çok mutluyum... Ve hepsi sonsuza kadar mutlu yaşadılar...." demişti.

Jonathan Bloomer Morgan Stanley'in Londra merkezli yatırım bankacılığı iştirakinin başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Judy de kayıplar arasında yer alıyordu. Bloomer, hem ABD dışındaki piyasaları kapsayan Morgan Stanley International'ın hem de Hiscox Group'un yönetim kurulunda başkanlık yapıyordu. Lynch, Bloomer'ı 2010 yılında Autonomy'nin yönetim kuruluna atamıştı. Bloomer HP anlaşması sırasında denetim komitesi başkanı olarak görev yapmıştı.