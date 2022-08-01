İlerleyen saatlerde arkadaşı ile geceyi sonlandıran Kocaoğlu, yeni projesi hakkında konuştu.

Ülü oyuncu, "Arkadaşlarım çok güzel bir iş çıkarttı, umarım ben de onlara eşlik edebilmişimdir. Murat Boz ile kardeş olduk biz. Çok seviyorum kendisini. Tuba Büyüküstün de öyle, bir takım olduk ve hala kopamıyoruz. Çok samimi söylüyorum; vallahi çok güzel bir arkadaşlık grubu oluştu, kopamıyoruz." dedi.