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Rıza Kocaoğlu'ndan 'Selin Işık' açıklaması: Evlilik olacak! - Magazin haberleri

Rıza Kocaoğlu: Evlilik olacak!

Selin Işık ile birlikteliği 4 ay önce belgelenen Rıza Kocaoğlu, basın mensuplarıyla sohbet etti. "Sevgilimi annemle tanıştırdım" diyen ünlü oyuncu, "Evlilik olacak inşallah!" açıklamasında bulundu

01.08.2022 - 08:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki akşam Cihangir'de sevgilisi Selin Işık'la eğlendi. Mekandan tek ayrılan Işık, sevgilisi Kocaoğlu'nun evine giderken yolda poz verdi.

    "Her şey yolunda mı?" sorusuna yanıt veren Selin Işık, "Evet, her şey çok güzel ve mutluyum. Rıza arkadaşları ile sohbet ediyor, ben eve gidiyorum." dedi.

  • İlerleyen saatlerde arkadaşı ile geceyi sonlandıran Kocaoğlu, yeni projesi hakkında konuştu.

    Ülü oyuncu, "Arkadaşlarım çok güzel bir iş çıkarttı, umarım ben de onlara eşlik edebilmişimdir. Murat Boz ile kardeş olduk biz. Çok seviyorum kendisini. Tuba Büyüküstün de öyle, bir takım olduk ve hala kopamıyoruz. Çok samimi söylüyorum; vallahi çok güzel bir arkadaşlık grubu oluştu, kopamıyoruz." dedi.

  • "EVLİLİK OLACAK İNŞALLAH"

    Rıza Kocaoğlu, muhabirlerin, "Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, 'Sevgilim Selin Işık'ı annemle tanıştıracağım' demiştiniz. Tanıştı mı?" sorusuna, "Annemle tanıştırdım. O da çok sevdi." dedi.

    Kocaoğlu, "Evlilik yakın mı?" sorusunu ise, "Olacak inşallah." şeklinde cevaplayarak, arkadaşıyla birlikte yoluna devam etti.

  • ESKİ AŞIKLAR PİŞTİ OLDU!

    Öte yandan dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, iki yıl süren ilişkilerini geçen yıl noktalamıştı. İki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Çeşme’deki bir plajda karşılaşmıştı.

  • Rıza Kocaoğlu’nun sevgilisi Selin Işık’la geldiği plajda, Hazal Subaşı’nın yanında ise yakın arkadaşı oyuncu Gizem Karaca vardı.

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