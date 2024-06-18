Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde
Rıza Kocaoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın ile birlikte Çeşme'de görüntülendi. Daha hiç yan yan yana görülmeyen ikili, denizin ve güneşin keyfini çıkardı
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; her yaz mutlaka Çeşme'ye gelen İzmirli Rıza Kocaoğlu, sezonu bayramda açtı.
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Çiftlikköy'de bir mekâna gelen Rıza Kocaoğlu'nun yalnız olmadığı dikkatlerden kaçmadı. Kocaoğlu, meslektaşı Deniz Işın ile objektiflere yansıdı.
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Daha önce hiç yan yana görüntülenmeyen Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Bir an önce yüzmek için acele eden Deniz Işın, önden giderken, suyun soğuk olduğunu fark eden Rıza Kocaoğlu ise denize girmekte tereddüt etti.
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Deniz Işın'ın birkaç kez kendisini çağırmasını geri çeviremeyerek yüzmekten kaçamayan Rıza Kocaoğlu, hızla yüzüp geri çıktı. Işın da Kocaoğlu ile birlikte çıktı.
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Öte yandan geçtiğimiz yıllarda göbekli halleriyle objektiflere yansıyan Rıza Kocaoğlu'nun bu kez fit görünümü ise dikkatlerden kaçmadı.
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