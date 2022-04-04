Rıza ve Murat, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler, Türk bayrakları ve konfetilerle karşılandı.

Mehteran takımının da olduğu karşılamada, sporcu ailelerinin yanı sıra ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, kulüp yöneticileri, antrenörler ve ​​​​​​​diğer ilgililer yer aldı.

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'daki organizasyonda 11'nci kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, "Kırılması çok zor bir rekora imza attım. Şükürler olsun. Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in 12 Avrupa şampiyonluğu var. Onun rekorunu kırabilmek beni gururlandırır. 12. kez şampiyon olarak tek rekorun sahibi olmak istiyorum. Bunun için çalışacağım." diye konuştu.

SMA hastası Eslem Fatma için güreştiğini anımsatan Kayaalp, herkesi ilerleyen günlerde bir araya geleceği Eslem Fatma'ya yardım etmeye davet etti.

Grekoromen stil 67 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Murat Fırat da şampiyon olduğunu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki Dünya Şampiyonası var. Oradan da altın madalya almak istiyorum. Çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Milli güreşçiler, törenin ardından üstü açık otobüsle şehri gezdi.