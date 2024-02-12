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        Haberler Spor Diğer Güreş Rıza Kayaalp rekor için mindere çıkacak - Diğer Haberleri

        Rıza Kayaalp rekor için mindere çıkacak

        12 kez Avrupa şampiyonu olarak Rus Güreşçi Karelin´in rekoruna ortak olan milli mayo Rıza Kayaalp, yarın 13´üncü kez Avrupa şampiyonu olmak için mindere çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 22:48 Güncelleme: 12.02.2024 - 22:48
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        Rıza Kayaalp rekor için mindere çıkacak
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        Romanya´nın başkenti Bükreş´te bugün başlayan Büyükler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın sabah seansında 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 87 kiloda Ali Cengiz, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp eleme karşılaşmalarına çıktılar.

        RIZA KAYAALP REKOR İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

        130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, 2'nci turda Norveçli Oscar Marvik'i (9-0) teknik üstünlükle, çeyrek finalde Ermeni rakibi David Ovasapyan'ı 5-0 yendi. Yarı finalde Azerbaycanlı Beka Kandelaki ile karşılaşan Kayaalp karşılaşmada 2-0 geriye düşse de minderden son puan avantajıyla (2-2) ayrıldı ve finale çıktı. Kayaalp, finalde dünya şampiyonu ve olimpiyat 3'üncüsü Rus Sergey Semenov ile karşılaşacak.

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        YUNUS EMRE BAŞAR FİNALDE

        77 kiloda Yunus Emre Başar, ilk turda dünya şampiyonu Fransız rakibi İbrahim Mahmoud Hassan Ghanem'i (3-1), 2'nci turda Gürcü rakibi Iuri Lomadze'yi (5-1) ve çeyrek finalde Bulgar rakibi Stoyan Kubakov'u 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Başar, finale çıkmak için Hırvat rakibi Antonio Kamenjasevic ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Yunus Emre Başar finale yükseldi. Başar, finalde Avrupa şampiyonu Ermeni Malkhas Amoyan ile karşılaşacak.

        ALİ CENGİZ'İN FİNALDEKİ RAKİBİ KOMAROV

        87 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu Ali Cengiz 2'nci turda Bulgar rakibi Yoan Dimitrov'u (6-3), çeyrek finalde İsveçli Alex Kesidis'i 7-1, yarı finalde ise Bireysel Belarus Kiryl Maslevich'i 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Cengiz, finalde Rus asıllı Sırp rakibi Aleksandr Komarov ile karşı karşıya gelecek.

        63 kiloda Enes Başar ve 55 kiloda Adem Burak Uzun şampiyonadan elenen ilk sporcular oldu.

        YARIN 5 GÜREŞÇİMİZ MİNDERE ÇIKACAK

        Şampiyonada yarın grekoromen stilde 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda milli güreşçilerimiz mindere çıkacak. 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Alperen Berber ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağı madalya mücadelesi verecek.

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