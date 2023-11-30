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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay: Keşke böyle olmasaydı - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay: Keşke böyle olmasaydı

        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 20:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 20:52
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        Rıza Çalımbay: Keşke böyle olmasaydı
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        "KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"

        Maça iddiasız çıkmalarına dikkat çeken Çalımbay, "Bir prestij maçı. Keşke böyle bir durum olmasaydı. Yine de ülke puanı için elimizden geleni yapacağız. Bu maç benim için çok çok önemli tabii ama eksiklerimiz var. Ligde önemli maçlarımız var. Bazı arkadaşlarımızı korumak istedik bugün." dedi.

        "TEK KORKUM SAKAT VERMEK"

        Kadrodaki sakatlıkların kendilerini zorladığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Kadroyu elimizdeki sağlam arkadaşlarımızdan kurmaya çalıştık. Sıkıntılarımız var tabii özellikle stoper bölgesinde. Bugün stoper olarak Onur oynayacak, onun yeri orası değil. Tayfur'un yeri orası değil. Ben hiçbir oyuncumu onunla konuşmadan farklı bir mevkide oynatmam. Altyapıdan Aytuğ'u düşünüyorduk ama solak bir oyuncu, Omar da solak. Benim tek korkum bir sakat vermek bu maçta." ifadelerini kullandı.

        Son olarak takımın havasının değiştiğini söyleyen Çalımbay, "Herkese bir öz güven geldi. Sakarya maçı bile çok önemliydi. Bu takım nasıl iyi olur? Sakatlarımız iyileştikçe iyi olacak. Sakatlar dönünce daha rahat ve öz güvenli oynayacağımıza inanıyorum ben." sözlerini sarf etti.

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