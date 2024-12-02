Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan alınan bir puan önemli

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"BEŞİKTAŞ MAÇINDA ALINAN 1 PUAN ÖNEMLİ"

Maçla ilgili konuşan Çalımbay, "İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ama son pasları veremedik. O pasları versek, kazanabilirdik. Beşiktaş'a karşı çok dikkatli olmamız gerekiyordu, dikkatli de olduk. Kazanabilirdik, Beşiktaş da kazanabilirdi. İyi bir lig maçı oldu." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak "İki takımın da puana ihtiyacı var. Beşiktaş'ın zirveye var, biz de ortalara çıkmak için uğraşıyoruz. İki takım da son zamanlarda sıkıntı süre geçiriyor. Biz şu an iyiyiz, kötü dönemden çıktık. Beşiktaş'tan alınan 1 puan önemli. Oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. O mücadeleden sarı kartlar oldu. Ortada güzel bir maçtı yani." ifadelerini kullandı.