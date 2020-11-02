Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Rıza Bey Apartmanı'ndan beyaz renkli bir kediyi canlı olarak çıkardı. Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan kedi, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi. Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, kediyi enkazdan çıkardı.

Enkazdan kurtarılan kedi, veteriner hekimlere teslim edildi.