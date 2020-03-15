"İZOLE HALDEYİZ"

Çift, salgına yakalandıktan sonra ilk fotoğraflarını Instagram'dan paylaşarak altına şu notu düşmüştü:

Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum. Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz.

Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!