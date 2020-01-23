"ÇAĞ ATLATAN BİR OLAY"



Dizi hakkında oyuncu, "Güzel bir iş yaptık. Belgesel drama İstanbul'un fethi ile ilgili. O fetih sürecini çektik. İstanbul'un fethi ile ilgili, Fatih ile ilgili bizim kitaplardan daha çok bilgi var. Tarih kitaplarında okullarda okumadığımız bilgiler, karakterler var. Sadece Türkiye için değil dünyanın tarihini değiştiren bir olay, çağ atlatan bir olay. Dolayısıyla dünya için ilk defa yapılmış Fatih ve fethi ilk defa anlatılıyor" dedi.