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Haberler Teknoloji Riot Games lol hacklendi mi, Riot Games LoL ve Valorant neden açılmıyor? LoL ve Valorant hata mı veriyor, oyuna nasıl girilir?

Riot Games hacklendi mi, LoL ve Valorant neden açılmıyor?

League of Legends oyunuyla tanınan Riot Games'in bazı oyunları hata vermeye başladı. Milyonlarca kullanıcı bazı oyunların giriş ekranına ulaşamayarak sorun yaşadı. Yaşanan durumun ardından Riot platformunun hacklendiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Giriş: 25.01.2023 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
Riot Games lol hacklendi mi, Riot Games LoL ve Valorant neden açılmıyor? LoL ve Valorant hata mı veriyor, oyuna nasıl girilir?
HABERTURK.COM

Riot Games'in LoL, Valorant gibi oyunlarının hata vermeye başlamasıyla "Riot Games LoL hacklendi mi?" sorusu gündeme geldi. Riot Games, resmi Twitter hesabında LoL oyunu hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle bazı kullanıcılar oyunun ana giriş ekranına hala ulaşamıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

RİOT HACKLENDİ Mİ? KAYNAK KODLARI MI SIZDIRILDI?

Riot Games resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada LoL oyununun kaynak kodlarının sızdırıldığını duyurdu.

TWİTTER ÜZERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Riot Games'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Söz verdiğimiz gibi, sizi geçen haftaki siber saldırının durumu hakkında bilgilendirmek istedik. Hafta sonu yaptığımız analizler LoL, TFT ve eski bir anti-heat platformunun kaynak kodunun saldırganlar tarafından çalındığını doğruladı."

Yapılan saldırı sonucunda oyuncuların bilgilerinin çalınmadığı belirtildi. Yeni hilelerin ortaya çıkmaması için çalışma yapacaklarını duyuran Riot Games sızdırılma işleminden sonra oyunda yeni yapılacak olan özelliklerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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