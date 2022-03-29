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Rihanna'nın transparan seçimi

Rihanna kızıyla partide!

Hamilelik sürecindeki giyim tarzı ile adından söz ettiren Rihanna, iddialı seçimlerine bir yenisini daha ekledi. Rapçi Jay-Z'nin Chateau Marmont'taki Oscar partisine katılan ünlü yıldız, transparan seçimiyle yine paparazzilerin ilgi odağı oldu

29.03.2022 - 12:41 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna'nın, annelik heyecanı her geçen gün büyüyor. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü yıldız, bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar (Akademi) Ödülleri'nin ardından rapçi Jay-Z'nin Chateau Marmont'taki partisinde boy gösterdi. 

  • Çıkışta objektiflere yansıyan ünlü yıldız, soğuk havaya rağmen giydiği kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Rihanna'nın, siyah parlak görünümlü eteğini üzerindeki büstiyeriyle aynı renkte olan kolları kabarık bir tül ile tamamladığı görüldü.

  • Barbadoslu şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Kız bebek bekleyen ve 6 aylık hamile olan 34 yaşındaki Rihanna, paparazzilerin objektiflerine böyle yansıdı.

  • BEBEK KIYAFETLERİ DUYGULANDIRDI

    Rihanna, geçtiğimiz hafta sonu da Los Angeles'taki bir bebek mağazasını gezerken görüntülenmişti.

  • Rihanna, daha sonra da mağazada kendisini gören bir hayranının "Sen ne güzel bir hamilesin." demesi üzerine "Teşekkür ederim canım." sözleriyle karşılık vermişti.

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