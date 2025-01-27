Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky silahlı saldırıdan yargılanıyor

Rihanna'nın mahkemede, 2013'ten bu yana birlikte olduğu hayat arkadaşını destekleyip desteklemeyeceği henüz doğrulanmadı ama rapçinin avukatı, bunun düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Müvekkili adına konuşan avukat Joe Tacopina; "Rihanna'ya karşı çok korumacı ve onu bu davanın yakınında istemiyor. Ama bu ailece alacakları bir karar"dedi.

Rakim Mayers, 2022'de Rihanna ile birlikte Barbados seyahatinden dönerken Los Angeles Havaalanı'nda tutuklanmıştı. Suçlamaları reddetmiş ve kefaletle serbest bırakılmıştı.