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Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky kimdir? ASAP Rocky kaç yaşında?

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile el ele görüntüleri yayınlanan ASAP Rocky sosyal medyanın gündeminde. Daha önce Rihanna ile Rihanna'nın markası için çalışan ASAP Rocky araştırılıyor. Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky kimdir? ASAP Rocky kaç yaşında?

27.12.2020 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky kimdir? ASAP Rocky kaç yaşında?

Rihanna ile ASAP Rocky ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun zamandır birlikte olduğuklarına dair haberler çıkan Rihanna ile ASAP Rocky'nin el ele fotoğrafları yayınlandı. Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky kimdir? ASAP Rocky kaç yaşında?

ASAP ROCKY KİMDİR?

Gerçek adıyla Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky (yaygın kullanım şekliyle A$AP Rocky) 8 Ekim 1988 tarihinde doğdu. Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmeni. New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.

2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.

ASAP ROCKY SESK GÖRÜNTÜLERİ

2019 yılının Aralık ayında ASAP Rocky'nin adı sosyal medyaya sızan seks görüntüleriyle anılmıştı. Medyaya sızan görüntülerde ASAP Rocky'nin yüzü görünmüyordu ancak ünlü rapçinin hayranları videoda görünen bir dövmeden onun ASAP Rocky olduğunu anladı. Rocky'den daha sonra görüntülere dair bir açıklama da geldi.

ASAP ROCKY ALBÜMLERİ

Live. Love. ASAP (2011)
Long. Live. ASAP (2013)
At. Long. Last. ASAP (2015)
Testing (2018)

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