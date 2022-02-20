"YORGUN HİSSETMEYE ALIŞKIN DEĞİLİM"

Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'Şu an uyuman gerekiyor' diyor." dedi.

ASAP Rocky de, "Bir kadının hamileyken bu kadar güzel olduğunu görmemiştim." ifadelerini kullandı.