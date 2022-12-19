Sabah saatlerinde vefat eden yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz'a ilişkin, Çınar Yayınları'nın sosyal medya hesabı üzerinde yapılan paylaşımda, "Yayınevimizin kurucularından yazar Aydın Ilgaz'ı kaybettik, çok üzgünüz." ifadeleri kullanıldı.

Yayıncılar Birliği de "Çınar Yayınları kurucusu, yayıncı ve yazar sayın Aydın Ilgaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz." sözleriyle vefat haberini duyurdu.

Aydın Ilgaz, Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Sınıf' kitaplarıyla ilgili anılarını, 2004'te "Sınıfın Efsanesi" başlıklı kitabında toplayarak okuyucuyla buluşturmuştu.