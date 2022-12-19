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Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz vefat etti

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınevinin kurucusu Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayata veda etti

Giriş: 19.12.2022 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz vefat etti - Magazin haberleri

Sabah saatlerinde vefat eden yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz'a ilişkin, Çınar Yayınları'nın sosyal medya hesabı üzerinde yapılan paylaşımda, "Yayınevimizin kurucularından yazar Aydın Ilgaz'ı kaybettik, çok üzgünüz." ifadeleri kullanıldı.

Yayıncılar Birliği de "Çınar Yayınları kurucusu, yayıncı ve yazar sayın Aydın Ilgaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz." sözleriyle vefat haberini duyurdu.

Aydın Ilgaz, yarın öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Aydın Ilgaz, 2014'te Habertürk'e verdiği röportajda üçüncü versiyon 'Hababam Sınıfı' adlı sinema filmindeki bazı sahnelerden duyduğu rahatsızlığını dile getirmişti.

İstanbul'da 2 Mart 1940'ta dünyaya gelen Aydın Ilgaz, babası ile Çınar Yayınevi'ni kurdu.

Aydın Ilgaz, Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Sınıf' kitaplarıyla ilgili anılarını, 2004'te "Sınıfın Efsanesi" başlıklı kitabında toplayarak okuyucuyla buluşturmuştu.

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