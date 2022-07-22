"Başkan bana çok destek oldu. Ona Avrupa hayalim olduğunu, Beşiktaş'ın konu olmadığını, Avrupa'da oynamak istediğimi ilettim. Başkan bana babalık, Ceyhun abi de ağabeylik yaptı. Benim yolumu açtılar. Hayallerimi gerçekleştirdiler. Para kazandırarak veda ediyorum. Başkanıma ve Ceyhun Kazancı'ya emekleri için teşekkür ediyorum. Vedalaşmak zor oldu. Ayrılıklar da sevdaya dahil."