" Neden başkan, yönetici bu düşüncede. İşte bunlar yüzünden. İkinci penaltısı, penaltı. Sarı da verebilirsin. Rodrigues'in pozisyonunda da oyuncu istem dışı geldi, vurdu. Fakat, ilk yarıda tekrarladın mı penaltıyı. Bence haklı tekrarladın. İki ihlal var. Penaltıyı Cisse kullanıyor. Top direkten dönüyor. Daha vurmadan girenler var. İhlal var mı, var. Korktun mu. Neden tekrarlamadın. O yüzden de bunlardan hiçbir şey olmaz. Aynı maçta, aynı pozisyon. Top eline çarpıyor iki oyuncunun da. Gördüğün halde, 'Gördüm, oyna' dedin. Bir diğerinde ne konuştun da gitmedin. Ne dedin, "A, Jailson'un eli açıktı. B, Jailson'un eli doğal konumunda değil." Diğerinde ne dedin. O kadar önemli olaylar oluyor ki.."