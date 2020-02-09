09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti. Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısında VAR'dan gelen uyarı sonucu penaltı kazandı. Jailson'un pozisyonunda hakem Ümit Öztürk, ilk önce korner kararı verdi. VAR odasından gelen uyarı sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, Brezilyalı oyuncunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle 24. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, maçta iki kez penaltıya sebebiyet verdi. Stoperde forma giyen Jailson, 24. dakikadan sonra 59. dakikada da Djalma Campos'a ceza sahasında yaptığı faulle rakibinin penaltı kazanmasına neden oldu.
90. dakikada Aytemiz Alanyasporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Hakem Öztürk, VAR odasıyla uzun süre konuşma gerçekleştirdi. VAR incelemesine gerek görülmemesi üzerine oyun devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar uzun süre hakem aleyhine tezahüratta bulundu.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi. Dilmen'in yorumları şöyle:
"4 hafta öncesinde başka şey konuşurduk. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederse üçüncü sırayı üç takım paylaşacak. Fenerbahçe, altta kalıyor. Aslında bugün 20 ile 22 arasında bir işkence yaşadık"
"Öncelikle, Alanyaspor'un buraya boşuna gelmediğini gördük. Çok iyi bir teknik adamları var. Dizilişlerine baktığımız zaman, hafta içi kupa maçının tesadüf olmadığını görüyoruz. Erol Hoca, fair olan bir oyun anlayışıyla oynatıyor takımını. 41 kere maşallah. Hücumu çok iyi yapıyorlar. Savunmada pozisyon vermiyorlar. Doğru transfer, doğru teknik adam, iyi bir organizasyonla Antalya'nın bir ilçesi olmasına rağmen ligimizde ilk 3'te devam ediyor. Büyükler, henüz ilk 3'e girmiş değil. Sivas, Alanya, Trabzon ilk 3'te. Alanyaspor'u da ne kadar övgüler yağdırsak da azdır. Sivas'ın gölgesinde kaldılar ama kadroları Sivas'tan daha iyi. Bugün Fernandes oynamadı. Kalecisinden santrforuna kadar..."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!