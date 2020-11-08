TRABZONSPOR MAÇI DOĞRU DEĞİLDİ
Skorlara göre asla yorum yapmadım. Kazanırken de çıkaracağınız dersler olmalı. Messela Beşiktaş, Trabzonspor'u yendi, Beşiktaş şampiyonluk adayı gösterildi, Trabzonspor demoralize oldu. Sonrasında Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ikinci yarısında çok hücumcuyla oynadı ve kazandı. O gün de söyledim, doğru değildi. Yarın öbür gün iyi kapanan ve pasla çıkan bir takıma karşı zorlanabileceğinizi söylemiştim. Konyaspor güçlü savunma yapan bir takım. Fenerbahçe'nin ilk yarıda sayılmayan gol dışında pozisyonu var mı? İkinci yarıda Konyaspor'un 4 net gol pozisyonu var. Gol pozisyonu dışında 3 pozisyonu daha var.
Futbol bir oyundur ama sistem, ve kompakt futbol çok değerlidir. Bu kompakt futbolun mimarı Ömer Üründül'dür. Bu espri konusu oldu ve dalga geçmeye kalktılar. Bloklar arası denge çok önemlidir. Orta saha bütünlüğü önemlidir.
EROL HOCA RİSK ALIYOR AMA...
Erol Hoca'da şunu görüyorum, çok risk alabilen bir teknik adam. Çok risk alan teknik adama 'Hayır' demem ama bir de gerçekler vardır.
KONYASPOR'UN İSTEDİKLERİ OLDU
Pandemiden sonra benim için hiçbir maç sürpriz değil. Fenerbahçe'nin orta saha direnci düştü, Konyaspor daha iyi oynamaya başladı. Fenerbahçe rakibe oyunu verdi, maçı verdi. Fenerbahçe, Konyaspor'un istediği her şeyi yaptı.
Trabzonspor maçındaki ikinci yarı doğru değildi, o kadar hücumcu geri dönmez. Konyaspor maçında Pelkas'ı çıkardı, Perotti'yi aldı. İsmail Kartal 'Fırsat geldi, yeter ki baskıyı kıralım' demiştir. Çünkü orta saha onlara kaldı. Sonra da Ferdi girdi ve orta saha direncini Konyaspor elde etti. Kazanırken ders almazsanız sıkıntı olabilir. 3-5 hafta sonra Trabzonspor'a haydi öyle oyna bakalım!
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