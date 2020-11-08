TRABZONSPOR MAÇI DOĞRU DEĞİLDİ

Skorlara göre asla yorum yapmadım. Kazanırken de çıkaracağınız dersler olmalı. Messela Beşiktaş, Trabzonspor'u yendi, Beşiktaş şampiyonluk adayı gösterildi, Trabzonspor demoralize oldu. Sonrasında Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ikinci yarısında çok hücumcuyla oynadı ve kazandı. O gün de söyledim, doğru değildi. Yarın öbür gün iyi kapanan ve pasla çıkan bir takıma karşı zorlanabileceğinizi söylemiştim. Konyaspor güçlü savunma yapan bir takım. Fenerbahçe'nin ilk yarıda sayılmayan gol dışında pozisyonu var mı? İkinci yarıda Konyaspor'un 4 net gol pozisyonu var. Gol pozisyonu dışında 3 pozisyonu daha var.