Diğer takımlardan bir tacize uğramamadım ama bir konuşma yaptım, sonra iş evrildi. Ben Fenerbahçe'ye hep hizmet ettim, Fenerbahçemizin her zaman yanında olmaya çalıştım ama sanki bu yıl kötülük yaptım, bazı kişilerin dediği doğru olabilir. Bir FIFA hakemi Ahmet hocaya bunu söylemiş, FIFA kokartlı hakem, Rıdvan algısı var diye ters yönetiyoruz demiş ve bunu da ispat ediyorlar maçlarda.