AZİZ YILDIRIM İTİRAFI! 'SENİ BAŞKA TAKIMA YAR ETMEM'

"Vanspor'u Süper Lig'e çıkarmıştım. Son maç öncesi Aziz Bey (Yıldırım) beni aradı. 'Löw'le yollarımızı ayrıacağız seninle çalışacağız' dedi. Ben de kendisine 'Başkanım müsade edin Vanspor'la yoluma devam edeyim, biraz daha tecrübe kazanayım. Vanspor olmazsa Gaziantepspor'da tecrübe kazanacağım' dedim. Kendisi de bana 'Seni başka takıma yar etmem' dedi. Aziz Bey'le buluştuk bana ne istersin diye sordu ben de 'Futbolculuk dönemim de para mı konuştum ki şimdi konuşayım' dedim. Ancak bir şey rica ettim, medyadan dolayı hemen ismimin açıklanmasını istedim. Çünkü açıklanmayan her gün yıpratılıyoruz, diğer tecrübeli hocalarımızın ismi geçiyordu. 20 gün açıklanmadı, bu yüzden etkisi hafif bir şekilde geldim Fenerbahçe'ye. 1999 depreminin olduğu sezondu, Murat Yakın gitmek istedi. Sakatlıklar çok fazlaydı ama lige çok iyi başladık. Sergen Yalçın da bizdeydi ve çok iyi başlamıştı. UEFA Kupası'nda MTK'yla eşleştik, ilk maç 0-0 berabere bitti. Gaziantep maçı vardı, Ogün sakattı. Aziz Bey tesislere geldi. 'Ogün'ü oynatsak daha iyi değil mi düzelmedi mi, oynarsa iyi olur eğer elenirsek zor olur' dedi."