Herkes gibi kendime göre futbol görüşlerim vardır. Ben de pek oyuncularda yanılmam. Özellikle 22-23 yaşlarındaki oyuncuda yanılmam. Daha küçük yaşlardaki futbolcular için olabilir ancak bu yaşlardaki futbolcularda düşüncemde yanılmam. Ancak Vedat Muriç'te yanılgıya düşmedim değil. Acaba iki lig arasında sıkışmış bir santrfor mu diye düşündüm. Ancak benim de hiç beklemediğim kadar olağanüstü bir çıkış yaptı. Ve iyi tarafı da kalmıyor. Devamlı ekliyor üstüne bir şeyler.