07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, gündemdeki olayları NTVSpor'da yapılan Futbol Net programında değerlendirdi:
Yusuf Yazıcı, geçen sezon benim hayalimdeki Yusuf yazıcı'nın %50'siydi. Zaman zaman oyun içerisinde küskünlüklerini görebiliyordun ama artık Trabzon'da misyonunu tamamlamıştı. Gönlüm isterdi ki Bayern Münih'e, Real Madrid'e gitsin. 5 yıl falan Lille'de kalacağını zannetmiyorum. Uğurcan'ın da dünyanın en önemli kalecilerinden olacağını düşünüyorum.
Deniz Türüç transferini beklemiyordum. Moses, Dirar derken, sağ çizgide o da. Deniz skor değiştirebilen bir oyuncu, henüz 26 yaşında. Duran top kullanabilen, her iki kanatta oynayabilen, skor katkısına baktığımızda kalitesinin altında gol atmış. Daha çok hücum yapan takımda, daha çok gol atabilir. Fenerbahçe'nin banko oyuncusu olacağını düşünüyorum.
Büyük takımlarda oynamak kolay değildir ama Deniz belli. 4 büyük takımın hangisine gitse, oynayabilecek seviyede. Sol ayaklı oyuncu eksikliğinden Fenerbahçe, bol sol ayaklı oyuncuya gitti. Takımın kaleci hariç %60'ı solak. Bunun avantajları da olacak, bu kadar solak oyuncunun zaman zaman hücumda zaafları da olacak. Kolarov da gelecek olursa, Hasan Ali'si, Kolarov'u, Muriqi'si, Deniz Türüç'ü, Emre Belözoğlu'su... İdeal kadronun 4'te 3'ü sol ayaklı olacak.
Herkes gibi kendime göre futbol görüşlerim vardır. Ben de pek oyuncularda yanılmam. Özellikle 22-23 yaşlarındaki oyuncuda yanılmam. Daha küçük yaşlardaki futbolcular için olabilir ancak bu yaşlardaki futbolcularda düşüncemde yanılmam. Ancak Vedat Muriç'te yanılgıya düşmedim değil. Acaba iki lig arasında sıkışmış bir santrfor mu diye düşündüm. Ancak benim de hiç beklemediğim kadar olağanüstü bir çıkış yaptı. Ve iyi tarafı da kalmıyor. Devamlı ekliyor üstüne bir şeyler.
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